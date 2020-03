I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Gori spegne il Wifi pubblico: “Capannelli di persone sotto gli hotspot. State a casa!”



“Nuova necessaria chiusura a Bergamo. Oggi abbiamo dovuto spegnere il Wifi pubblico in tutti gli spazi aperti. Si formavano infatti capannelli di persone nei pressi degli hotspot che ripetono il segnale. Io non so più come dirlo: STATE A CASA!”. Questo l’ennesimo appello del sindaco di Bergamo Giorgio Gori nel richiamare i propri concittadini a un comportamento più responsabile per limitare la diffusione del Coronavirus.

Continua a leggere



“Nuova necessaria chiusura a Bergamo. Oggi abbiamo dovuto spegnere il Wifi pubblico in tutti gli spazi aperti. Si formavano infatti capannelli di persone nei pressi degli hotspot che ripetono il segnale. Io non so più come dirlo: STATE A CASA!”. Questo l’ennesimo appello del sindaco di Bergamo Giorgio Gori nel richiamare i propri concittadini a un comportamento più responsabile per limitare la diffusione del Coronavirus.

Continua a leggere

Continua a leggere