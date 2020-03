I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, governo nominerà un supercommissario: in corsa Bertolaso, De Gennaro e Ricciardi



Un supercommissario per gestire l’emergenza coronavirus a livello nazionale al fianco della protezione civile. È la figura che il governo si prepara a nominare dopo l’allargamento della “zona protetta” a tutta l’Italia con il divieto di spostamenti su il tutto territorio della penisola. “Avverto l’opportunità di un coordinamento per l’approvvigionamento di macchinari e attrezzature sanitarie”, ha spiegato il premier Giuseppe Conte. Sul tavolo ci sono i nomi dell’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, dell’ex numero uno della protezione civile Guido Bertolaso e di Walter Ricciardi, membro del consiglio esecutivo dell’Organizzazione mondiale per la sanità.

