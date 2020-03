I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, governo propone voucher babysitter da 600 euro per le famiglie per tutto il 2020



“Per l’anno 2020 è riconosciuta la corresponsione di un bonus di 600 euro ai nuclei familiari con figli minori fino a quattrodici anni di età per l’acquisto di servizi di babysitting per fare fronte agli oneri relativi alla sospensione dei servizi educativi per l’infanzia”: questa una delle proposte del governo nell’emergenza coronavirus.

