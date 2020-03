I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, GP Australia cancellato in F1: la decisione ufficiale della FIA



Il GP d’Australia di Formula 1 previsto per questo weekend è stato annullato. La decisione è arrivata dopo che il team McLaren è stato costretto a ritirarsi in seguito alla positività al Coronavirus di un membro del suo staff messosi in autoisolamento nei giorni scorsi. A rischio cancellazione anche il successivo GP del Bahrain.

