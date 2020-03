I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, GP del Bahrain di Formula 1 si corre a porte chiuse: la decisione degli organizzatori



All’evento 2020 che si terrà sul circuito di Sakhir nel fine settimana del 22 marzo non saranno ammessi spettatori. In un comunicato ufficiale diffuso oggi, la decisione dei promotori dell’evento che non ha precedenti nella storia del campionato del mondo di Formula 1.

