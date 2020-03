I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, guerra dei prezzi tra Arabia Saudita e Russia fa precipitare i titoli del petrolio



Dopo il mancato accordo tra i paesi Opec e quelli non Opec (Russia in testa) per far scendere i prezzi del greggio e reagire così al calo della domanda dovuta all’emergenza coronavirus del mondo, il petrolio è sceso oggi ai minimi dal 2016: un calo superiore al 30%, a 29,4 dollari al barile, il più grande terremoto dalla guerra del Golfo del 1991.

Continua a leggere



Dopo il mancato accordo tra i paesi Opec e quelli non Opec (Russia in testa) per far scendere i prezzi del greggio e reagire così al calo della domanda dovuta all’emergenza coronavirus del mondo, il petrolio è sceso oggi ai minimi dal 2016: un calo superiore al 30%, a 29,4 dollari al barile, il più grande terremoto dalla guerra del Golfo del 1991.

Continua a leggere

Continua a leggere