Coronavirus: Harry vuole tornare a Londra per il padre positivo, Meghan glielo impedisce



Il principe Carlo è risultato positivo al Coronavirus e la notizia ha allarmato i suoi due figli. Harry, in particolare, vorrebbe tornare a Londra per sostenere la famiglia in un momento tanto difficile ma a impedirglielo c’è Meghan Markle, che gli avrebbe proibito di partire alla volta dell’Inghilterra.

