I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Heather Parisi: “I cinesi non si spiegano l’aggressività incredibile degli italiani”



Heather Parisi e il marito Umberto Maria Anzolin sono intervenuti in collegamento nella puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’ trasmessa domenica 1 marzo. La coppia ha raccontato la situazione a Hong Kong a seguito dell’emergenza Coronavirus: “La vita sociale è limitata. Molti negozi sono chiusi, le scuole riaprono il 20 aprile, gli alberghi sono vuoti, non si può giocare a tennis, a basket o nuotare”.

Continua a leggere



Heather Parisi e il marito Umberto Maria Anzolin sono intervenuti in collegamento nella puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’ trasmessa domenica 1 marzo. La coppia ha raccontato la situazione a Hong Kong a seguito dell’emergenza Coronavirus: “La vita sociale è limitata. Molti negozi sono chiusi, le scuole riaprono il 20 aprile, gli alberghi sono vuoti, non si può giocare a tennis, a basket o nuotare”.

Continua a leggere

Continua a leggere