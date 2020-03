I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Higuain interrompe la quarantena e vola in Argentina: perché poteva farlo



Dopo la notizia di Gonzalo Higuain che ha lasciato la quarantena richiesta dalla Juventus per volare in Argentina, sono giunte tante (lecite) perplessità: perché ha potuto farlo? Non ha infranto i decreti in vigore? Cosa lo distingue dalle persone comuni? Higuain (così come Khedira e Pjanic) non ha violato alcun divieto, ecco perché.

