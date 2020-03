I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, i consigli antipanico dell’Iss: “No paura di bere da rubinetto e di usare cellulare”



Alcuni piccoli consigli lanciati dall’Istituto superiore di sanità per rassicurare la popolazione alle prese con l’emergenza coronaviorus, si tratta di “pillole antipanico” utili per chi è alle prese con la paura del contagio. Non bisogna aver paura di bere l’acqua del rubinetto né di utilizzare il telefono cellulare, gli auricolari o un microfono per paura di rimanere contagiati dal nuovo coronavirus, spiegano dall’Iss.

