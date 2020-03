I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, i consigli di Alessia, wedding planner: “Sposi state tranquilli, si può rimandare”



Il settore degli eventi è sicuramente uno di quelli più colpiti dall’emergenza coronavirus che ha investito l’Italia. Abbiamo raggiunto telefonicamente Alessia Marrone, una giovane event & wedding planner che in questi giorni sta lavorando da remoto, cercando di fare il possibile. Alessia in questi mesi sta cercando di non bloccare del tutto la sua piccola azienda di eventi, continuando a realizzare bozzetti, partecipazioni, tutto online.

Continua a leggere



Il settore degli eventi è sicuramente uno di quelli più colpiti dall’emergenza coronavirus che ha investito l’Italia. Abbiamo raggiunto telefonicamente Alessia Marrone, una giovane event & wedding planner che in questi giorni sta lavorando da remoto, cercando di fare il possibile. Alessia in questi mesi sta cercando di non bloccare del tutto la sua piccola azienda di eventi, continuando a realizzare bozzetti, partecipazioni, tutto online.

Continua a leggere

Continua a leggere