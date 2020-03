I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, i dati spiegati: il contagio è rallentato, ma la fine è ancora lontana



Contagi e morti stanno rallentando, i ricoverati in terapia intensiva no. E il picco dei contagi, il momento in cui cominceranno a scendere non è prevedibile dai numeri. Giovanni Bocchi, analista dati, ci spiega cosa tutto quel che la Protezione Civile non dice dei dati che diffonde. A partire dal loro andamento.

Continua a leggere



Contagi e morti stanno rallentando, i ricoverati in terapia intensiva no. E il picco dei contagi, il momento in cui cominceranno a scendere non è prevedibile dai numeri. Giovanni Bocchi, analista dati, ci spiega cosa tutto quel che la Protezione Civile non dice dei dati che diffonde. A partire dal loro andamento.

Continua a leggere

Continua a leggere