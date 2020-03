I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus: i focolai si espandono in tutta Europa, 47,5 milioni dall’Ue per un vaccino



A Bruxelles la riunione dei ministri della salute, per Speranza è necessario un maggiore coordinamento europeo. Richiami alla solidarietà da parte di tutti i paesi e preoccupazione per la fornitura di mascherine e materiale medico. La Commissione annuncia ulteriori fondi per la prevenzione. Il Parlamento Ue si adegua alle misure restrittive e rimanda la plenaria a Strasburgo.

