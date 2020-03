I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, i letti in terapia intensiva stanno per finire: 95% dei posti occupati al Nord



In Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna i posti letto negli ospedali sono occupati al 95%. “Raddoppiate i posti letto nelle pneumologie e aumentateli del 50% in terapia intensiva e nei reparti di malattie infettive”, chiede il ministro della Salute Roberto Speranza, per far fronte all’emergenza coronavirus in Italia.

