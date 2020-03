I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, i medici cinesi arrivati in Italia: “Siamo qui per ricambiare il vostro aiuto”



“Siamo venuti per ricambiare gli aiuti ricevuti poco tempo fa dall’Italia”: così il vice presidente della Croce Rossa cinese che guida il team di medici ed esperti arrivato in Italia per aiutarci a combattere l’emergenza coronavirus si è presentato in conferenza stampa: “Ci auguriamo di poter aiutare per combattere questa battaglia contro il virus”.

