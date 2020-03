I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, i veri dati secondo Roberto Burioni: “In Italia 5,9 milioni di contagi”



Sarebbero quasi 6 milioni i contagi in Italia, ovvero quasi il 10% della popolazione avrebbe il coronavirus: sono questi i dati analizzati da un gruppo di ricercatori in Inghilterra e condivisi dal virologo Roberto Burioni attraverso il proprio account Twitter. “Capite perché i numeri che sentite in tv alle 18 non hanno molto significato? Capite perché abbiamo così tanti morti in Italia?”, ha poi aggiunto il professore.

