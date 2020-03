I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il bollettino del 24 marzo spiegato: come ieri, un po’ peggio di ieri



“Lieve aumento dei contagi, ma forte crescita dei morti: evidentemente non siamo ancora in presenza di un trend realmente discendente”. Giovanni Forti, data analyst di You Trend commenta per noi i dati del bollettino diffuso dalla Protezione Civile: “Spagna e Stati Uniti? Lì il contagio si è diffuso nelle grandi città: ecco perché va ancora peggio che da noi”.

Continua a leggere



“Lieve aumento dei contagi, ma forte crescita dei morti: evidentemente non siamo ancora in presenza di un trend realmente discendente”. Giovanni Forti, data analyst di You Trend commenta per noi i dati del bollettino diffuso dalla Protezione Civile: “Spagna e Stati Uniti? Lì il contagio si è diffuso nelle grandi città: ecco perché va ancora peggio che da noi”.

Continua a leggere

Continua a leggere