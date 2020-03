I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il bollettino del 27 marzo spiegato: mille morti fanno paura, ma il picco si avvicina



“Oggi è il giorno dei 969 decessi, ma anche il giorno in cui c’è stato l’aumento minore di contagiati dall’inizio dell’epidemia”. Giovanni Forti, data analyst di YouTrend commenta per Fanpage.it i dati sull’epidemia di Coronavirus diffusi dalla Protezione Civile: “Il picco si avvicina sempre di più, ma la curva dei decessi è in ritardo: se il picco arrivasse tra 15 giorni sarebbe intollerabile”.

