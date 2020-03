I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il contagio accelera a Milano: in un giorno 868 nuovi casi in provincia e 279 in città



Non rallenta la diffusione del coronavirus a Milano, che avanza in modo costante nella città metropolitana e nel capoluogo. Il bollettino di oggi, sabato 21 marzo, certifica che i positivi sono arrivati a 4.672 (un aumento di 868 unità, rispetto al più 526 del 20 marzo e al più 634 del 19 marzo). Anche nel capoluogo l’epidemia si diffonde, anche se per fortuna a ritmi inferiori: sono 1829 i positivi (in aumento di 279 contro i 172 del 20 marzo e i 287 del 19 marzo). “Nei pronto soccorso di Milano c’è una certa stabilità in queste ore. Confido che tra domani e lunedì dato su Milano inizi a ridursi”, ha affermato l’assessore al Welfare, Giulio Gallera.

