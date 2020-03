I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il dottor Ranieri: “Vi racconto come è nata l’invenzione del doppio ventilatore”



Il dottor Vito Marco Ranieri spiega a Fanpage.it come è nata l’idea rivoluzionaria del doppio ventilatore in grado di curare più pazienti Covid-19 alla volta: “Grazie a questo circuito riusciamo a sdoppiarla e a ventilare così due malati contemporaneamente. Non siamo ancora in crisi, però potremmo esserlo anche noi se la gente continua ad uscire”. La Regione Emilia Romagna ne ha già ordinati un migliaio.

