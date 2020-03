I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il dramma di Tortona: non c’è più posto per le bare, container frigo per le salme



“Oltre ai contagi c’è anche un altro motivo per cui non possiamo mollare, né ridurre l’attenzione: Perché i morti continuano a essere molti e abbiamo dovuto fare arrivare un container frigorifero al cimitero di Tortona perché abbiamo esaurito lo spazio all’obitorio, in due sale e nella cappella del cimitero” ha spiegato il sindaco della cittadina dell’Alessandrino.

