Coronavirus, il figlio di Caniggia arrestato 2 volte per aver violato la quarantena



Alexander Caniggia, uno dei 3 figli di Claudio, ex campione argentino, è finito nei guai per aver violato per 2 volte la quarantena imposta dal governo a causa dell’emergenza Coronavirus. In entrambe le occasioni era in compagnia della fidanzata messicana, Macarena Herrera. Adesso sono ai domiciliari.

