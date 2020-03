I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Il fruttivendolo di Bari regala verdura e taralli: “Se hai bisogno prendi”



“Mi raccomando, è per i veri bisognosi. Si chiama solidarietà. Ho letto, visto e sentito che c’è gente che realmente ha difficoltà a mettere il piatto a tavola. Allora ho voluto essere utile in qualche modo”. Così Leo, il titolare di un negozio frutta e verdura in provincia di Bari, uno dei tanti gesti di solidarietà dentro l’emergenza coronavirus, che è emergenza sanitaria ma anche sociale.

