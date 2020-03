I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il GP di Austin rischia di saltare davvero: la decisione minaccia la MotoGP



Il sindaco di Austin ha dichiarato lo stato di calamità locale, predisponendo le prime misure per contenere i contagi. Già cancellato South by Southwest (SWSW), uno dei festival di film e musica più popolari in programma dal 9 al 18 marzo. Forti dubbi sullo svolgimento della gara del Texas.

