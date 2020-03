I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il market gonfia i prezzi con rincari fino al 200 per cento: tolta la licenza



Prezzi gonfiati con rincari fino al 200 per cento su pasta, pane e olio, in piena emergenza Coronavirus: per questo Conad ha deciso di togliere la licenza ad un market di Favria, in provincia di Torino, dove già nei giorni scorsi la Guardia di Finanza aveva trovato irregolarità e aveva denunciato il il responsabile dell’esercizio commerciale.

