Coronavirus, il mondo della moda si ferma: Armani e Versace annullano i prossimi eventi



L’emergenza causata dal Coronavirus fa fermare anche il mondo della moda. Per rispetto alle misure di sicurezza imposte e per evitare ulteriori contagi, alcuni brand hanno deciso di sospendere i prossimi appuntamenti in programma: Versace e Armani sono le ultime due case di moda ad averlo fatto, dopo Ralph Lauren, Gucci, Chanel e Prada.

