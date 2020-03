I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il Napoli lancia il flash-mob: “Cantiamo insieme Un giorno all’improvviso”



Il Napoli attraverso i suoi canali social ha lanciato una splendida iniziativa per provare ad accorciare le distanze almeno virtualmente, in questi difficili giorni contraddistinti dall’emergenza Coronavirus. Il club azzurro ha invitato i propri tifosi e i cittadini partenopei ad affacciarsi a balconi e finestre alle 19.45 per cantare all’unisono “Un giorno all’improvviso”

