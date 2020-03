I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il neonato ricoverato a Bergamo è in buone condizioni



Il bimbo di poche settimane ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è in buone condizioni. Lo ha comunicato la struttura ospedaliera in un bollettino: “le condizioni del piccolo ricoverato sono buone, respira spontaneamente e i parametri sono buoni e stabili”. Il neonato resta ricoverato in isolamento nel reparto di Patologia neonatale.

Continua a leggere



Il bimbo di poche settimane ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è in buone condizioni. Lo ha comunicato la struttura ospedaliera in un bollettino: “le condizioni del piccolo ricoverato sono buone, respira spontaneamente e i parametri sono buoni e stabili”. Il neonato resta ricoverato in isolamento nel reparto di Patologia neonatale.

Continua a leggere

Continua a leggere