Coronavirus, il Papa a piedi in centro a Roma: poi prega in chiesa per la fine della pandemia



Nel primo pomeriggio Bergoglio ha lasciato il Vaticano in forma privata e si è recato in visita a Santa Maria Maggiore, per una supplica alla Salus Populi Romani. Poi a piedi a San Marcello al Corso; è tornato nella Santa Sede alle 17.30. “Prego per chi continua a lavorare” ha detto durante l’Angelus.

