I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il parere del medico “Più cure domiciliari, troppa ospedalizzazione aumenta mortalità”



Un incremento di personale e servizi dedicati all’assistenza a casa dei pazienti meno gravi in modo a da liberare gli ospedali, è la proposta del dottor Alberto Aronica, medico di medicina generale a Milano che si occupa da molti anni di modelli organizzativi in medicina. “In Veneto e in Emilia-Romagna ricoverano una persona su 4. In Lombardia, invece, sono 3 su 4, l’alta mortalità lombarda può essere forse determinata anche da questo” ha sottolineato Aronica.

Continua a leggere



Un incremento di personale e servizi dedicati all’assistenza a casa dei pazienti meno gravi in modo a da liberare gli ospedali, è la proposta del dottor Alberto Aronica, medico di medicina generale a Milano che si occupa da molti anni di modelli organizzativi in medicina. “In Veneto e in Emilia-Romagna ricoverano una persona su 4. In Lombardia, invece, sono 3 su 4, l’alta mortalità lombarda può essere forse determinata anche da questo” ha sottolineato Aronica.

Continua a leggere

Continua a leggere