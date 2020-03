I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il Pescara scende in campo con le mascherine contro il Benevento



In occasione del posticipo della 28a giornata di Serie B, in casa del Benevento, i giocatori del Pescara sono scesi in campo indossando le mascherine protettive per l’emergenza Coronavirus. Sui social poi il club abruzzese ha spiegato: “Siamo preoccupati per la salute dei nostri giocatori e per quella degli avversari”

