Coronavirus: il prefetto di Milano chiude 11 tra pizzerie, kebab e minimarket



Dal 16 marzo fino ad oggi, a Milano, dieci esercizi commerciali sono stati chiusi per cinque giorni dal prefetto per non aver rispettato le misure disposte dal governo per cercare di contenere i contagi da Coronavirus. Si tratta di quattro pizzerie, due kebab, due rosticcerie, un panificio un minimarket e un negozio di vicinato.

