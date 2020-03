I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il premier Conte ferma il calcio e lo sport: “Non c’è ragione per proseguire”



Il premier Conte ha annunciato l’estensione della zona rossa a tutt’Italia per l’emergenza Coronavirus. In merito alle manifestazioni sportive, il presidente del Consiglio è stato perentorio: “Non ci sono ragioni per cui i campionati proseguano, i tifosi ne prendano atto. Non consentiremo l’utilizzo di palestre per lo svolgimento di attività sportive”

Continua a leggere



Il premier Conte ha annunciato l’estensione della zona rossa a tutt’Italia per l’emergenza Coronavirus. In merito alle manifestazioni sportive, il presidente del Consiglio è stato perentorio: “Non ci sono ragioni per cui i campionati proseguano, i tifosi ne prendano atto. Non consentiremo l’utilizzo di palestre per lo svolgimento di attività sportive”

Continua a leggere

Continua a leggere