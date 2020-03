I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il racconto del medico in pensione richiamato in ospedale: “Non potevo dire di no”



In un’intervista a ‘la Repubblica’ un medico in pensione di Bologna, Mario Cavazza, ha raccontato perché, in questo peridodo di emergenza sanitaria per il Covid-19, ha deciso di tornare in servizio: “Nessuna persona che ami questa città, i suoi cittadini, il proprio lavoro, poteva dire di no. Mi hanno chiamato per dare una mano ed eccomi qui”.

Continua a leggere



In un’intervista a ‘la Repubblica’ un medico in pensione di Bologna, Mario Cavazza, ha raccontato perché, in questo peridodo di emergenza sanitaria per il Covid-19, ha deciso di tornare in servizio: “Nessuna persona che ami questa città, i suoi cittadini, il proprio lavoro, poteva dire di no. Mi hanno chiamato per dare una mano ed eccomi qui”.

Continua a leggere

Continua a leggere