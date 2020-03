I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il regalo della famiglia cinese a Bari: delle mascherine nella posta di tutti i vicini



“Ciao a tutti i cari vicini di casa, abbiamo preparato un pensiero per ognuno di voi”: questo il regalo di una famiglia cinese di Bari, che ha deciso di far arrivare delle mascherine per un’intera palazzina di Poggiofranco. I condomini hanno trovato ciascuno una busta nella propria cassetta delle lettere con sopra scritto: “Andrà tutto bene”.

Continua a leggere



“Ciao a tutti i cari vicini di casa, abbiamo preparato un pensiero per ognuno di voi”: questo il regalo di una famiglia cinese di Bari, che ha deciso di far arrivare delle mascherine per un’intera palazzina di Poggiofranco. I condomini hanno trovato ciascuno una busta nella propria cassetta delle lettere con sopra scritto: “Andrà tutto bene”.

Continua a leggere

Continua a leggere