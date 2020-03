I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il River Plate non apre lo stadio e si rifiuta di giocare: sanzioni pesanti in arrivo



Il River Plate ritiene che non si debba giocare a calcio a causa dell’emergenza Coronavirus. Il club di Buenos Aires avrebbe dovuto giocare contro l’Atletico Tucuman per la Copa de la Superliga ma già ieri aveva reso nota la sua posizione e oggi non ha aperto lo stadio Monumental lasciando fuori sia gli arbitri che gli ospiti. La federazione argentina ha risposto duramente alla decisione e ora i Milonarios vanno incontro a pesanti sanzioni.

Continua a leggere



Il River Plate ritiene che non si debba giocare a calcio a causa dell’emergenza Coronavirus. Il club di Buenos Aires avrebbe dovuto giocare contro l’Atletico Tucuman per la Copa de la Superliga ma già ieri aveva reso nota la sua posizione e oggi non ha aperto lo stadio Monumental lasciando fuori sia gli arbitri che gli ospiti. La federazione argentina ha risposto duramente alla decisione e ora i Milonarios vanno incontro a pesanti sanzioni.

Continua a leggere

Continua a leggere