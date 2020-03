I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il sindaco di Palermo: “Subito risorse, altrimenti disagio si trasforma in violenza”



Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, avverte: “Bisogna fare in fretta, più che in fretta. Se gli aiuti del governo nazionale e regionale arrivano tra quindici giorni, e altri quindici servono per distribuirli, rischiamo grosso. Il disagio si trasformerebbe in violenza”.

