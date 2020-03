I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus il tennis si ferma, annullato Indian Wells. Nadal: “State bene e in salute”



Nella notte tra domenica e lunedì è arrivato il comunicato ufficiale da parte dell’Atp: Indian Wells è stato sospeso a data da stabilirsi: “Non era opportuno per nessuno poter giocare in queste condizioni. Stiamo già lavorando a nuove date disponibili”. Il commento di Rafa Nadal sui social dopo la notizia: “E’ tutto molto triste. State bene e in salute”

