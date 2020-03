I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il Valencia: “35% di casi positivi per l’esposizione al virus contro l’Atalanta”



Il Valencia ha comunicato che ci sono nuovi casi di positività al Covid-19 nella rosa ma non ha specificato i nomi. Il club spagnolo ha fatto riferimento alla partita di Champions contro la Dea come causa dell’accaduto: “Contro l’Atalanta abbiamo giocato in un’area a rischio”.

