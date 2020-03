I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il video dei medici del Policlinico Vanvitelli ai bimbi diabetici: ‘Andrà tutto bene’



Bella iniziativa del personale medico del Centro regionale di Diabetologia Pediatrica “G. Stoppoloni” dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli” di Napoli, che hanno voluto girare un video nel quale fornire assistenza ai bimbi diabetici in cura presso il nosocomio che, vista l’emergenza Coronavirus, non possono recarsi sul posto per ricevere le cure.

