I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il virologo Fabrizio Pregliasco: “Bisogna avere paura. In Lombardia situazione grave”



Il virologo Fabrizio Pregliasco: “Bisogna avere paura, in un’ottica di attenzione a tutti noi, perché nelle zone più a rischio, specialmente in Lombardia, i posti in terapia intensiva stanno finendo e bisogna dirlo anche e soprattutto a chi vive nelle zone che non sono ancora toccate come la Lombardia”.

Continua a leggere



Il virologo Fabrizio Pregliasco: “Bisogna avere paura, in un’ottica di attenzione a tutti noi, perché nelle zone più a rischio, specialmente in Lombardia, i posti in terapia intensiva stanno finendo e bisogna dirlo anche e soprattutto a chi vive nelle zone che non sono ancora toccate come la Lombardia”.

Continua a leggere

Continua a leggere