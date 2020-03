I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, il virologo Pregliasco: “Avremo tanti picchi, un’onda che si sposta da Nord a Sud”



Secondo il virologo dell’Università di Milano, Fabrizio Pregliasco, “non ci sarà un vero e proprio picco dell’emergenza Coronavirus in Italia, ma in realtà avremo tanti picchi, un’onda che si sposterà lungo tutta l’Italia, con un peso minore in alcune regioni grazie alle misure di contenimento che stiamo osservando”. Fondamentali i dati dei prossimi giorni.

Continua a leggere



Secondo il virologo dell’Università di Milano, Fabrizio Pregliasco, “non ci sarà un vero e proprio picco dell’emergenza Coronavirus in Italia, ma in realtà avremo tanti picchi, un’onda che si sposterà lungo tutta l’Italia, con un peso minore in alcune regioni grazie alle misure di contenimento che stiamo osservando”. Fondamentali i dati dei prossimi giorni.

Continua a leggere

Continua a leggere