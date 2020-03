I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Ilaria Capua: “Non mi spaventa il virus, ma che l’Italia appaia come un Paese confuso”



La virologa Ilaria Capua, direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, intervenuta a Piazza Pulita, su La 7, ha dichiarato di non essere assollutamente preoccupata per il coronavirus, ma “per come l’Italia sta apparendo e sta apparendo come un Paese confuso. E questo non va bene”.

