I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, impianti di sci chiusi: “Italiani vanno a sciare in Francia, code a Chamonix”



Con gli impianti chiusi dal governo per arginare l’epidemia da Covid-19, in molti dalla Valle D’Aosta passano il confine per andare a sciare in Francia. “Mi chiedo se non sia il caso di chiudere il Tunnel del Monte Bianco al traffico turistico”, scrive su facebook il consigliere regionale Stefano Aggravi (Lega).

Continua a leggere



Con gli impianti chiusi dal governo per arginare l’epidemia da Covid-19, in molti dalla Valle D’Aosta passano il confine per andare a sciare in Francia. “Mi chiedo se non sia il caso di chiudere il Tunnel del Monte Bianco al traffico turistico”, scrive su facebook il consigliere regionale Stefano Aggravi (Lega).

Continua a leggere

Continua a leggere