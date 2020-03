I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, in Asìa Napoli secondo positivo, 20 in isolamento: si cercano 100 interinali



Secondo caso positivo al Coronavirus in Asìa all’Auroparco Brin, 20 dipendenti in isolamento. L’azienda dell’igiene urbana a corto di personale recluterà operatori ecologici e autisti tramite agenzie interinali. Sostituiranno i lavoratori per circa 15 giorni. La presidente De Marco: “C’è grave carenza, servono rinforzi, ma bisognerà avere esperienza nel settore e la patente per i mezzi. Non sono assunzioni”. Chiuse tutte le isole ecologiche.

