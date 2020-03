I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, in Basilicata obbligo di quarantena per chi viene dalle zone del Nord



Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha emanato una nuova ordinanza che prevede misure urgenti per arginare il diffondersi del Covid-19 sul territorio: quarantena obbligatoria per chi è rientrato per Lombardia e altre 14 province del Nord Italia. L’ordinanza è immediatamente esecutiva.

