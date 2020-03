I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, in Campania 20 posti letto in ospedale per i pazienti della Lombardia



La Sanità Campania metterà 20 posti letto in Terapia Intensiva ordinaria a disposizione di pazienti lombardi, in modo da decongestionare gli ospedali della Lombardia. Lo fa sapere la Regione, dopo un incontro coi vertici sanitari locali. Attualmente i casi in regione sono 22, compresi i 5 per i quali si attende la conferma ufficiale dall’Iss.

