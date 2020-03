I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, in Campania +82% di pazienti in Terapia Intensiva nel giro di 48 ore



In Campania aumenta in maniera significativa il numero dei pazienti risultati positivi al Covid-19 che sono purtroppo ricoverati in Terapia Intensiva. Una escalation si è verificata negli ultimi due giorni: dai 99 ricoverati in Terapia Intensiva del 22 marzo si è arrivati ai 181 ricoverati di oggi, 24 marzo, un aumento dell’82,83 percento.

