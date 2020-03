I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus in Germania, da lunedì chiusura parziale delle scuole ma nessun limite ai contatti



Cresce anche in Germania il bilancio dei casi positivi al Coronavirus, che hanno superato quota 2400, mentre sono sette i decessi totali. Per contenere il diffondersi del nuovo virus, a partire dal prossimo lunedì 16 marzo dieci Länder tedeschi su 16, tra cui la Baviera e il Saarland, hanno deciso di sospendere le lezioni fino al 6 aprile. Stesso provvedimento anche a Berlino, ma in alcune regioni è facoltativo.

