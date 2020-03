I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus in Italia, bollettino 20 marzo: 47021 contagiati, di cui 5129 guariti e 4032 morti



Il bilancio dell’emergenza Coronavirus in Italia oggi, venerdì 20 marzo 2020. Stando ai dati resi noti dal capo della Protezione civile, il numero dei contagiati è salito a 47021, di cui 5129 guariti e 4032 morti. Dei casi positivi, 19185 si trovano in isolamento domiciliare, 2655 sono ricoverati in terapia intensiva.

Continua a leggere



Il bilancio dell’emergenza Coronavirus in Italia oggi, venerdì 20 marzo 2020. Stando ai dati resi noti dal capo della Protezione civile, il numero dei contagiati è salito a 47021, di cui 5129 guariti e 4032 morti. Dei casi positivi, 19185 si trovano in isolamento domiciliare, 2655 sono ricoverati in terapia intensiva.

Continua a leggere

Continua a leggere